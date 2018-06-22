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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İsviçre, son dakikada kazandı

22 Haziran 2018, Cuma 22:15
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu mücadelesinde İsviçre, Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

5. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında Tadic'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mitrovic, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodriguez'in yerden ortasında meşin yuvarlağa gelişine vuran Dzemaili'nin şutunda, top az farkla auta gitti.

29. dakika sol kanattan gelişen İsviçre atağında Behrami'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Dzemaili'nin markaj altındayken vuruşunda Sırbistan kalecisi Stojkovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Zuber'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Shaqiri'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top Sırbistan savunmasından döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağa ceza sahasının dışından sert vuran Xhaka, topa ağlara gönderdi: 1-1.

58. dakikada kanattan gelişen İsviçre atağında savunma oyuncularını çalımlayarak önünü açan Shaqiri'nin sağ çaprazdan sert vuruşunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada gelişen İsviçre kontratağında oyuna sonradan giren Gavranovic'in orta sahadan ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Shaqiri, yaklaşık 10 metre sürdüğü topu düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma, İsviçre'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: dünya kupası, rusya, isviçre, sırbistan
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