İtalya'da oynanacak maç öncesi yürüyen merdiven çöktü

İtalya'da oynanacak Roma-CSKA Moskova maçı öncesi yürüyen merdiven çöktü. Olayda birçok taraftar yaralandı.
Roma Polis İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Bir grup CSKA taraftarı, istasyondan yukarıya çıkıyordu. O anda yürüyen merdiven çöktü. Aralarından en az 8 kişi yaralandı. Yaralı sayısı artabilir" dendi.
Yaralıların kentin farklı hastanelerine kaldırıldığı belirtildi.
Roma-CSKA Moskova maçının oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nun bulunduğu Repubblica metro istasyonu olay üzerine kapatıldı. Olay anı bazı Telegram kullanıcılarının paylaşımlarına yansıdı.
Sputnik Türkiye