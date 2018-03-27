İzlanda'dan flaş 'Dünya Kupası' kararı

İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayının ardından İzlanda, Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edileceğini duyurdu.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzlanda hükümeti, İngiltere ve diğer batılı devletlerle dayanışma içinde olmaya karar vererek bu ay başında Salisbury'deki kimyasal saldırıya yönelik ortak tepkiye dahil oldu." denildi.

Salisbury'deki saldırının "uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Avrupa'daki barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunun" vurgulandığı açıklamada, İzlanda'nın tüm yakın müttefikleri ile ortaklarının bu eylem karşısında Rusya'ya karşı önlemler aldığı anımsatıldı.

"İzlanda'nın aldığı önlemler arasında, Rus yetkililerle yapılan tüm üst düzey ikili diyaloğun geçici olarak ertelenmesi bulunuyor. Bunun sonucu olarak İzlandalı liderler, bu yaz Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'na katılmayacaklar." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, zehirlenme olayına ilişkin Rusya'nın inandırıcı bir açıklama yapması ve soruşturma çerçevesinde de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile işbirliği yapması çağrısında bulunuldu.

İzlanda gibi Polonya da açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

İngiltere'nin yaptırımları arasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere'ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmaması da yer almıştı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev'in devlet başkanlığı dönemindeki aftan yararlanan Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart pazar günü Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.