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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

James Harden, NBA tarihine geçti

03 Ocak 2017, Salı 10:56
NBA'de Houston Rockets, Harden'ın peş peşe 3'üncü "triple-double"ına imza atarak kulüp tarihine geçtiği maçta Washington Wizards'ı 101-91 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 3. sırada yer alan Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Washington Wizards'ı 101-91'lik skorla geçerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Rockets'ın yıldız oyuncusu James Harden, 23 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihinde peş peşe 3. kez "triple-double" yapan ilk isim oldu. Ev sahibi ekipte 31 sayı kaydeden Eric Gordon, mücadelenin en skorer oyuncusu olarak galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 17. mağlubiyetini yaşayan Washington Wizards'ta Bradley Beal 27, John Wall 18 ve Marcin Gortat 13 sayı attı.

Butler'dan 52 sayı

Doğu Konferansı mücadelesinde Chicago Bulls, United Center'da konuk ettiği Charlotte Hornets karşısında 118-111'lik skorla galip geldi.

İki maç sonra kazanan Bulls'un all-star oyuncusu Jimmy Butler, Hornets karşısında attığı 52 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Butler, bu sezon bir maçta 50 ve üzeri sayı atan 8. farklı oyuncu unvanını elde ettiği mücadelede 12 ribaunt, 6 da asist üretti. Ev sahibi ekipte Nikola Mirotic 12, Doug McDermott 11 ve Michael Carter-Willams 10 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon 16. maçını kaybeden Charlotte Hornets'ta Kemba Walker'ın 34 sayı, 11 ribaunt ve Nicolas Batum'un 19 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Warriors, galibiyet sayısını 30'a çıkardı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da konuk ettiği Denver Nuggets'ı 127-119'luk skorla geçerek bu sezon 30 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

Warriors'ta Draymond Green, 15 sayı, 13 asist ve 10 ribauntluk performans ortaya koyarak bu sezonki 2. "triple-double"ına imza attı. Klay Thompson 25, Stephen Curry 22 ve Kevin Durant 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Son 6 karşılaşmada 4. kez mağlup olan Nuggets'ta ise Nikola Jokic ile Wilson Chandler 21'er, Danilo Gallinari ise 19 sayıyla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

AA

Etiketler: nba, hornets, basket
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