Japon taraftarlardan örnek davranış

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı 2-1'lik skorla yenerek şampiyona tarihinde 'bir Güney Amerika ülkesini yenen ilk Asya ülkesi unvanını' alan Japonya takımının taraftarı galibiyet sonrası stadyumda temizlik yaptı. Japon taraftarların bu hareketi büyük takdir gördü.

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ilk maçında Kolombiya'yı 2-1'lik skorla mağlup eden ve böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini yenen Asya ülkesi unvanını elde eden Japonya'nın taraftarları maçın ardından stadyumu temizledi.

Japon taraftarların takımlarının zaferlerini kutlarken stadyumda ellerindeki çöp torbalarıyla hummalı bir çalışmaya girdiğinin görüntüleri Twitter ve Youtube'da kullanıcılar tarafından yayımlandı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında Japon taraftarların bu hareketi büyük beğeni topladı.

'YURT DIŞINDA ÜLKENİZİ BÖYLE TANITIRSINIZ'

Twitter kullanıcısı Raymond ise görüntüleri paylaşarak "Yurtdışındayken ülkenizi dünyaya böyle tanıtırsınız. Saygılar" yorumunu yaptı.

​Japonya taraftarları uluslararası organizasyonlarda daha önce de de takımlarının maçlarından sonra stadyumu temizlediği için takdir toplamıştı.

2014 yılında Singapur'daki dostluk maçında takımlarının Brezilya'ya 4-0 yenilmesi sonrası Japon taraftarlar yine çöpleri toplamıştı.

BBC'ye konu hakkında açıklama yapan futbol alanında uzmanlaşan ve Japonya'da yaşayan gazeteci Scott McIntyre "Bu sadece futbol kültürünün değil, Japon kültürünün bir parçası. İnsanlardan çoğu zaman futbolun, kültürün yansıması olduğunu duyarsınız. Japon toplumunun önemli bir özelliği de her şeyin kesinlikle temiz olması gerektiğidir ve bu her sporda ve kesinlikle futbolda da geçerli" dedi.

McIntyre bu temizlik alışkanlığının okullarda çocuklara kendi sınıflarını ve koridorları temizleterek kazandırıldığını da vurguladı.

SENEGAL TARAFTARI DA STADYUMU TEMİZLEDİ

Diğer taraftan salı günü Polonya'yı 2-1'lik skorla yenen Senegal takımın taraftarı da Spartak Stadyumu'nu temizlerken görüldü.

Görüntüler 3 milyondan fazla kez izlenirken bu hareket de futbolseverlerden büyük takdir gördü.