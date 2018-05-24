Japonya yolcusu

Andres Iniesta, sosyal medya hesabından Japonya takımlarından Vissel Kobe ile anlaştığına işaret eden paylaşım yaptı.

İspanyol orta saha oyuncusu Andres Iniesta, Japonya'nın Vissel Kobe Kulübü Başkanı Hiroshi Mikitani ile bir uçakta çekilen fotoğrafı paylaşarak, "yeni evine" gittiğini duyurdu.

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Iniesta, Twitter hesabından "Arkadaşım Hiroshi Mikitani ile yeni evime gidiyorum." mesajını paylaştı.

Aynı zamanda Barcelona'nın ana sponsoru elektronik ticaret şirketi Rakuten'in de üst yöneticisi (CEO) olan Mikitani ise Iniesta ile çektirdikleri bir fotoğraf paylaşarak "Arkadaşımla Tokyo'ya dönüyorum." diye yazdı.

Bu paylaşımlar, 34 yaşındaki Iniesta'nın yeni sezonda Mikitani'nin başkanlığını üstlendiği ve eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski'nin top koşturduğu Vissel Kobe'nin formasını giyeceğinin işareti olarak değerlendirildi.