Jose Mourinho hakim karşısına çıktı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın menajeri Jose Mourinho, İspanya’da Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde vergi kaçırdığı suçlamasıyla hakkında açılan davanın duruşmasına katıldı.

Portekizli teknik adamın, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'da gelirlerinin bir kısmını saklayarak 3 milyon 300 bin euro eksik vergi ödediği iddia ediliyor. İspanya’nın başkenti Madrid’deki Vergi Mahkemesi’ne geldiğinde Mourinho’yu kalabalık bir gazeteci grubu görüntüledi. Portekizli teknik adamın, 2010 ile 2013 yılları arasında sponsorluk haklarından elde ettiği gelirlerin bir kısmını saklayarak 3 milyon 300 bin euro eksik vergi ödediği iddia ediliyor. Jose Mourinho ise bu iddiaları reddediyor. CNN Türk

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