"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Juventus'un efsanevi kalecisi Buffon Paris Saint-Germain ile anlaştı

07 Temmuz 2018, Cumartesi 13:35
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyanların efsanevi kalecisi 40 yaşındaki Gianluigi Buffon'u renklerine bağladı.

17 sene boyunca İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Buffon'un Fransız ekibiyle bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

1995 ile 2018 yılları arasında tam 23 sene boyunca İtalya Serie A'da görev yapan Buffon ilk kez yurt dışında forma giyecek.

Buffon yaptığı açıklamada "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Kariyerimde ilk kez yurt dışında forma giyeceğim. Ülkemi terk ediyorum çünkü hedeflerim doğrultusunda hareket ettim ve bu beni cesaretlendirdi. PSG'nin başkanına ve bu takıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buffon 1995 ile 2001 yıllarında Parma ve 2001 ile 2018 yılları arasında da Juventus forması giymişti. Juventus ile 656 maça çıkan Buffon, İtalya'da 9 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Gianluigi Buffon 1997 yılından beri İtalya A Milli Takımı formasıyla 176 maça çıkmış ve bu sezon sonu milli takım formasına veda ettiğini açıklamıştı. İlerleyen yaşına rağmen Buffon, bazı futbol otoritelerince dünyanın en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: İtalya, Fransa, kaleci, Buffon
Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM'de yemin töreni başladı

    SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'ittifak' açıklaması

    İsmail Kahraman meclis başkanlığı görevini geçici süreliğine Durmuş Yılmaz'a devretti

    Dün gözaltına alınan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

    Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde TBMM'nin yeri nasıl olacak?

    Erzurum'da yürütülen soruşturmada 2 kaymakam ve 1 valilik hukuk müşaviri tutuklandı

    'Gazzeye yönelik abluka zalimce ve yasa dışıdır'

    Kefaletle tahliye edilen eski Bursa valisine ev hapsi cezası verildi

    700 nolu KHK ile 10 binden fazla kişinin meslekten ihraç olduğu iddia edildi

    Meclis milletvekili yeminleri için bugün toplanıyor

    Mutfakta yangın var

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı

    İş kazalarında 907 ölüm

    Bitter çikolata mutlu olmaya vesile oluyor

    Evsizlikten Dünya Kupasına

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    Son başbakana son sorular

    AP üyesi Alman Parlamenter Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi

    Brezilya da elendi

    KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    700 nolu KHK ile 10 binden fazla kişinin meslekten ihraç olduğu iddia edildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azgınlara açlık cezası
    Genel

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı
    Ahmet BATTAL

    Son başbakana son sorular
    Emin Fırat

    Ali Osman Karahan'ın hizmet hatıraları: Üstad’ı görme arzusu...
    M. Ali KAYA

    Bediüzzaman’ın idarecilere ikazları
    Cevher İLHAN

    “Seçimde korku işlendi, insanlar korkutuldu”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin ve milletin hukukunu korumak
    Faruk ÇAKIR

    Asalım mı, besleyelim mi?
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bediüzzaman’ın “Anka”sı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.