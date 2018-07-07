Juventus'un efsanevi kalecisi Buffon Paris Saint-Germain ile anlaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyanların efsanevi kalecisi 40 yaşındaki Gianluigi Buffon'u renklerine bağladı.

17 sene boyunca İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Buffon'un Fransız ekibiyle bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

1995 ile 2018 yılları arasında tam 23 sene boyunca İtalya Serie A'da görev yapan Buffon ilk kez yurt dışında forma giyecek.

Buffon yaptığı açıklamada "Paris Saint-Germain'e katıldığım için çok mutluyum. Kariyerimde ilk kez yurt dışında forma giyeceğim. Ülkemi terk ediyorum çünkü hedeflerim doğrultusunda hareket ettim ve bu beni cesaretlendirdi. PSG'nin başkanına ve bu takıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buffon 1995 ile 2001 yıllarında Parma ve 2001 ile 2018 yılları arasında da Juventus forması giymişti. Juventus ile 656 maça çıkan Buffon, İtalya'da 9 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Gianluigi Buffon 1997 yılından beri İtalya A Milli Takımı formasıyla 176 maça çıkmış ve bu sezon sonu milli takım formasına veda ettiğini açıklamıştı. İlerleyen yaşına rağmen Buffon, bazı futbol otoritelerince dünyanın en iyi kalecisi olarak gösteriliyor.