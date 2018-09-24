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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Kadıköy'de beraberlik

24 Eylül 2018, Pazartesi 22:56
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Slimani'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Karius topu kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın etkili ortasına altıpas üzerinde Chahechouhe'nun müsait durumda kafa vuruşunda, top kaleci Karius'da kaldı.

20. dakikada Şener Özbayraklı'nın hatalı pası sonrası Reyes ile bire bir kalan Babel'in açıyı bulduktan sonra vuruşunda, top Reyes'in ayağına çarparak kornere çıktı.

26. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada Benzia'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

34. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda, top üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 0-1. 

54. dakikada Oğuzhan'ın ara pasıyla altıpasın sol çaprazında topla buluşan Lens'in ayağının dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel auta çıktı.

58. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzaktan şutunda, kaleci Karius'tan seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.

61. dakikada Lens'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda toplu buluşan Babel'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

63. dakikada Beşiktaş'ın 5'e 4 geldiği pozisyonda son olarak ceza yayı içinde toplu buluşan Lens'in şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ayew'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 

78. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Benzia, meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Benzia'ya aktardı. Bu oyuncu da soldan bindiren Eljif'i gördü. Makedon futbolcunun ceza sahası içinde gelişine sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

80. dakikada Quaresma'nın kullandığı kornerde altıpasta iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 

90+3. dakikada Caner Erkin'in kullandığı kornerde, arka direkte Pepe'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

AA

Etiketler: fenerbahçe, beşiktaş, derbi
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