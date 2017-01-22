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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Kadıköy'de konuk lider Başakşehir

22 Ocak 2017, Pazar 18:22
Fenerbahçe lig lideri Medipol Başakşehir ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 19.00.

Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Süper Lig'de 17 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 39 puanla zirvede yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini sahasında mağlup etmenin hesabını yapıyor. Sarı-lacivertli ekip, alacağı galibiyetle hem Süper Lig'in tek namağlup takımı olan rakibine ilk mağlubiyetini tattırmak hem de 7 olan puan farkını 4'e indirmek istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Salih, Lens, Alper, Fernandao

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Epureanu, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Mehmet Batdal.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de dört futbolcu sakatlığı veya kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak. Ligdeki Adanaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Mehmet Topal,

takımını yalnız bırakacak. Devre arasında Antalya'da Denizlispor ile yapılan özel maçta arka adalesinden sakatlanan Volkan Şen de yarınki mücadelede oynayamayacak.

Ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Moussa Sow'un yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören İsmail Köybaşı da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Adanaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarların ıslıkla protesto ettiği ve ağrıları nedeniyle dünkü idmana çıkmayan Aatıf Chahechouhe'nun ise Medipol Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceğini belirsizliğini koruyor. 

HASAN ALİ KALDIRIM SINIRDA

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi tek futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Süper Lig'de üç sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım, turuncu-lacivertli takım karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu durumda Hasan Ali, ligin 19. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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