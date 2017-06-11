Kanada'da kazanan Hamilton

​Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 sezonunun 7. mücadelesi, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yerini mücadele sonuna kadar korudu. Yarışa 5. sırada başlayan Red Bull-Tag Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, iyi bir start alarak ikinci sıraya kadar yükselse de aracında yaşanan mekanik problem nedeniyle mücadele dışı kaldı. İkinci sırada yarışa başlayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, startta Verstappen'in araç kanadına çarpması sonucu gerileyerek pite girmek zorunda kaldı. Sürücüler klasmanında lider durumdaki Vettel, 18.'liğe kadar gerilediği mücadelenin sonlarında toparlayarak 4. sıraya kadar yükseldi. Starttan yarış sonuna kadar liderliği kimseye kaptırmayan Hamilton, 1.33.05.154'lük derecesiyle sezonun 3'üncü, kariyerinin 56'ncı birinciliğine ulaştı. Kanada'da 6. kez zafere ulaşan Büyük Britanyalı sürücünün 19.8 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 2'nci, liderin 35.3 saniye gerisindeki Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo 3'üncü oldu. Puanını 129'a çıkaran pilotlar klasmanı ikincisi Hamilton, lider Vettel ile arasındaki farkı 12'ye indirdi. İki sürücüyü, 95 puanla Bottas izledi. Sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 25 Haziran'da yapılacak. AA

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