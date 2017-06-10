Kanada'da pole pozisyonu Hamilton'ın

​Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 1.11.459'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Kariyerindeki 65. pole pozisyonunu elde eden Hamilton, bu alanda ikinci sırada yer alan Formula 1'in efsane pilotu Ayrton Senna'yı yakaladı. Büyük Britanyalı sürücü, 68 pole pozisyonuyla rekoru elinde bulunduran Michael Schumacher'e yaklaştı. Sıralama turlarının ardından Hamilton'a, 65. pole pozisyonu anısına 1994 San Marino Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Senna'nın 1987'de kullandığı orjinal kaskı hediye edildi. Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel,1.11.789'luk zamanıyla ikinci sırada yer aldı. Sezonun 4. yarışı Rusya Grand Prix'sinde kariyerinin ilk birinciliğini elde eden Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise 1.12.177'lik süresiyle sıralama turlarını üçüncü tamamladı. AA

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