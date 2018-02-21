Kara Kartal farklı mağlup: 5-0

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç, Bayern Münih'in 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Bayern Münih, Müller’in 43’üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida mücadelenin 16’ncı dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bayern Münih, 52. dakikada Coman’ın attığı golle maçta farkı ikiye çıkardı. 53. dakikada Müller maçtaki 3. golü kaydetti. 79. dakikada Lewandowski maçta farkı 4’e çıkaran gole imza attı. Aynı isim 88. dakikada skoru 5-0’a taşıdı ve karşılaşma bu skorla bitti…

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