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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

'Kara Kartal'ı çok daha yüksekten uçurdu

08 Kasım 2017, Çarşamba 12:55
Siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğünde Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında çok daha başarılı bir performans sergiledi

Beşiktaş'ı Süper Lig'de geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, görevde bulunduğu 3 sezonda siyah-beyazlı takımın başarı oranını daha da yükseltti.

Son 2 sezonda olduğu gibi 2017-2018'de de siyah-beyazlı ekibi, hem Türkiye'de hem Avrupa'da iddialı konumda tutan Güneş, geçmişe göre her iki kulvarda takımının galibiyet oranlarını yükseltti.

Beşiktaş, Güneş öncesindeki 57 sezonda Süper Lig'de toplam 1872 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 1000 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 525 beraberlik ve 347 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, 57 sezonluk bölümde rakiplerine karşı aldığı galibiyet sayısı bakımından yüzde 53,4 galibiyet oranı yakaladı.

Şenol Güneş ile oran arttı

Siyah-beyazlı ekip, 3. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş ile Süper Lig'de daha yüksek bir galibiyet oranı yakaladı.

Güneş yönetiminde şu ana dek 79 lig karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, rakiplerine 54 kez üstünlük sağladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçların ardından yüzde 68,3'lük galibiyet oranı tutturdu.

Beşiktaş, bu dönemde ayrıca 15 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

Üst üste 2 şampiyonluk

Siyah-beyazlı ekip, galibiyet oranını yükselttiği bu 3 sezonun 2'sinde ligi şampiyon olarak tamamladı.

Süper Lig'de 2015-2016'da Güneş yönetiminde ilk şampiyonluğunu alan Beşiktaş, geçen sezon bu başarıyı tekrarladı. Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde üst üste 3. şampiyonluk için mücadelesini sürdürüyor.

Daha iyi hücum yaptı

Beşiktaş, ligde Güneş ile gol yollarında da daha başarılı bir performans sergiledi.

Güneş öncesindeki 1872 maçta toplam 2987 gol atan siyah-beyazlı ekip, böylece 1,5 oran tutturdu.

Şenol Güneş yönetiminde hücumda daha etkili olan ve rakip filelere 167 gol bırakan Beşiktaş'ın oranı bu dönemde 2,1'e çıktı.

Avrupa'da da sevinci artırdı

Siyah-beyazlı ekip, son 3 sezonda Avrupa kupalarında da geçmişe göre daha etkili olmayı başardı.

Avrupa kupalarında şu ana dek 200 karşılaşma yapan Beşiktaş, Güneş öncesinde bu kulvarda 178 mücadeleye çıktı. Siyah-beyazlılar, 178 karşılaşmada 66 galibiyet, 34 beraberlik ve 78 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, rakiplerini 66 kez yenerek yüzde 37'lik bir galibiyet oranına ulaştı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde ise 3 sezonda 22 Avrupa mücadelesine çıkarken, 10 galibiyet elde etti. 9 maçtan beraberlikle ayrılan ve 3 kez yenilen siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa'daki galibiyet oranını da yüzde 45,4'e yükseltmeyi başardı.

Artık daha iddialı 

Siyah-beyazlı ekip, Güneş'in göreve başladığı 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Beşiktaş, grup mücadelesinde son karşılaşmada Sporting Lizbon'a mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleye başlayan siyah-beyazlı ekip, grupta 3. olarak Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı elde etti. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselerek, 14 sezon sonra bir kez daha bunu başardı.

Bu sezona yine Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa macerasına başlayan Beşiktaş, ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak tarihinin en başarılı performansına imza attı. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile yapacağı karşılaşmadan bir beraberlik alması halinde, Şenol Güneş yönetiminde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısına imza atacak.

Avrupa'da da gollerini artırdı

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa'da da daha etkili hücum yaptı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonu öncesinde yaptığı 178 karşılaşmada 224 gol atıp 1,2 ortalama tutturdu. Güneş döneminde 22 karşılaşmada rakip filelere 37 gol bırakan siyah-beyazlı takım, bu oranı da 1,6'ya kadar çıkardı.

AA

Etiketler: beşiktaş, şenol güneş
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