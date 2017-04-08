Karadeniz'de dev kapışma

Süper Lig'in 27. haftasında lider Beşiktaş ile ikinci en yarının başarılı takımı Trabzonspor, bu akşam Trabzon'da karşılaşacak.

Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Üst üste aldığı beraberliklerin ardından 26. haftada Gençlerbirliği'ni mağlup ederek en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkaran Beşiktaş, Trabzon deplasmanında avantajını korumaya çalışacak. 27. hafta maçları öncesi Beşiktaş 58 puanla liderlik koltuğunda otururken, son 10 lig maçında mağlup olmayan Trabzonspor ise 44 puanla beşinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Aboubakar'ın cezası bitti Antalyaspor maçında çift sarı kart sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kalan atılan Vincent Aboubakar'ın cezası sona erdi. Gençlerbirliği maçında oynayamayan Kamerunlu forvet, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Trabzon'da sahada olacak. Hutchinson, Cenk Tosun ve Atınç Nukan ceza sınırında Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan siyah-beyazlı futbolcular, Trabzonspor karşısında da kart görmeleri halinde Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Medical Park Arena'da gol yemedi Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan ve 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da şu ana kadar kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer, 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Daha sonra Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili takım, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı gösterdi. Tranzon'daki son galibiyet Şenol Güneş döneminde Trabzonspor, rakibi karşısında Trabzon'daki son galibiyetini siyah-beyazlı takımın başında yer alan eski teknik direktörü Şenol Güneş, döneminde aldı. En son 2011-2012 sezonunu Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'da Beşiktaş'ı 1-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında 4 sezondur iç saha galibiyetine hasret kalırken bu maçlarda 2 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 0-0, 2013-2014 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş'a, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında ise 2-0 mağlup oldu. Trabzonspor, bu maçlarda 5 gol yerken sadece 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Biletler tükendi Trabzonspor taraftarları karşılaşmanın biletlerini tüketirken 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da seyirci rekorunun kırılması bekleniyor. Bordo-mavililer, Medical Park Arena'da Galatasaray ile oynadığı maçta 33 bin 809 taraftarla en yüksek seyirci sayısına ulaşmıştı. Trabzonspor Kulübü, kombine kart sahibi olup Beşiktaş maçına gelemeyecek taraftarların kombinelerini yalnızca bu maç özelinde kulübe devredebilecekleri yönünde istekte bulundu. Karşılaşmada İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği de yaklaşık 2 bin dolayında siyah-beyazlı taraftar da misafir takım tribününde yer alabilecek. TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ STAT: Medical Park Arena HAKEM: Ali Palabıyık SAAT: 19.00 YAYIN: beIN SPORTS 1 TRABZONSPOR: Onur, Mas, Medjani, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega. TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk. TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

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