Karadeniz Fırtınası durdurulamıyor

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan verilen geri pası eliyle kontrol etti. Kazanılan çift vuruşta Zeki Yavru'nun kaleye gönderdiği şut, Dame N'Doye'a çarparak ağlarla buluştu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Bordo-Mavililer'de 34. dakikada sarı kart gören Dame N'Doye, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip daha istekli bir görüntü çizse de Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ı geçemedi ve 90 dakika bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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