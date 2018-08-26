Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u kiralık olarak renklerine kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Loris Karius, kariyerinde Mainz 05 ile Liverpool formalarını giydi. Karius, geçen sezon Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda Fabricio Ramirez'den boşalan 1 numaralı formayı giyecek.

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Karius, taraftara mesaj gönderdi

Siyah-beyazlıların yeni kalecisi Karius, "Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı takımla başarılı olmak için elinden geleni yapacağı bildirdi.

Karius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Beni dün havalimanında karşılamanız olağanüstüydü. Beşiktaş ile mümkün olduğu kadar çok kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım. Tüm Liverpool taraftarlarına şimdiye kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Her zaman her yerde en büyük Kartal." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladığını duyurmuştu.