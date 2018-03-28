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28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kartal’ın zor şampiyonluk hesabı

28 Mart 2018, Çarşamba 00:06
Süper Lig’de son sekiz haftaya girilirken, Kara kartal 8’de 8 galibiyetle, rakiplerinin de puan kayıplarını düşünerek şampiyonluk hesabı yapıyor.

Süper Lig’in bitmesine 8 hafta kala şampiyonluk yarışı amansız bir şekilde sürüyor. 54 puanlı Galatasaray, 53 puanlı Medipol Başakşehir ve 50 puanlı Beşiktaş, şu an için şampiyonluğa en yakın 3 aday. 48 puana sahip olan Fenerbahçe’nin işiyse diğer adaylara göre bir hayli zor. Her hafta yenilenen şampiyonluk hesapları genelde kendi maçlarının tamamının kazanılacağı ve rakiplerin de puan kaybedeceği varsayımları üzerinden yapılıyor.

Beşiktaş’a 8’de 8 yetecek mi

Kalan bütün maçlarını kazandığı takdirde şampiyonluk ipini 3’üncü kez göğüsleyeceğine inanan takımlardan biri de Beşiktaş. Siyah Beyazlılar, Galatasaray’ın Trabzonspor, M. Başakşehir ve kendisi ile oynayacağı maçlarda mutlaka puan kaybedeceğini düşünüyor. Beşiktaş, bu hesabı yapsa bile 8 maçını da kazanması şampiyonluk için yetmeyebilir. Beşiktaş’ın 8 maçı da kazanıp şampiyon olabilmesi için Galatasaray’ı yenip başka bir maçta daha puan kaybetmesini beklemesinin yanı sıra M. Başakşehir’in de kalan 8 haftada en az iki maçını kaybetmesi gerekiyor. Çünkü ikili averajda M. Başakşehir’e kaybeden Kara Kartallar, olası puan eşitliğinde M. Başakşehir’in gerisinde kalıyor.

Son 15 sezonda sadece bir kez başardı

İstatiksel açıdan bakıldığında da Beşiktaş’ın son 15 yıla göre 8’de 8 yapma ihtimali de oldukça zor. Beşiktaş’ın son 15 sezonda sadece 1 kez 8 maçlık serisi var ve bu serideki maçların 1 tanesi hükmen galibiyet şeklinde. Siyah Beyazlılar 2009-2010 sezonunda 3-0’lık hükmen Ankaraspor maçından sonra 7 maç daha kazanarak 8 galibiyetlik bir seri yakalamıştı. Şampiyon olunan iki sezonun son 8 haftalarına bakıldığında da 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet 2 yenilgi ve 1 beraberlik, 206-2017 sezonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi görülmekte. Bütün bu tablolara bakıldığında Beşiktaş’ın 8 maçını da kazanıp şampiyon olabilmesi için Şenol Güneş ve öğrencilerinin olağanüstü bir performans göstermeleri gerektiği net bir şekilde ortada.

Haber: Mehmet Kurtulmuş

 

Etiketler: süper lig
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