Kasımpaşa'dan 6 gollü galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 5. hafta maçında Kasımpaşa, sahasında 3. Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor'u 6-1 yendi.
Kasımpaşa'nın gollerini Castro, Otigba, Samuel Eduok, Batuhan Altıntaş (2), Adem Büyük kaydetti. Sancaktepe'nin tek golünü de Adem Büyük attı. Adem topu kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla Kasımpaşa, B Grubu'nda 5. maçlar sonunda puanını 12'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu ve üst tura çıkmayı garantiledi.
Günün bir diğer maçında Sivasspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.