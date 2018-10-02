Kasımpaşa Denizli'ye emanet

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mustafa Denizli'nin Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 1 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Mustafa Denizli, son olarak 2016-2017 sezonunda 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.
Sezona 4'te 4 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ligdeki son 3 maçından mağlup ayrıldı. Kasımpaşa'da 2016 Eylül'den bu yana teknik direktörlük yapan Kemal Özdeş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakmıştı.
AA