Kasımpaşa Denizli'ye emanet

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mustafa Denizli'nin Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu törende 1 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi. Mustafa Denizli, son olarak 2016-2017 sezonunda 1. Lig ekibi Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Sezona 4'te 4 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, ligdeki son 3 maçından mağlup ayrıldı. Kasımpaşa'da 2016 Eylül'den bu yana teknik direktörlük yapan Kemal Özdeş, yönetimle yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevini bırakmıştı. AA

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