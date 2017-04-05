Kasımpaşa yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Kasımpaşa bu skorla yarı finale yükseldi.

9'uncu dakikada Tuszynski'nin ceza sahasında şutunda savunmadan dönen topu kaleye gönderen Ali Yakoubi'nin vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0. 23'üncü dakikada Tunay'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu savunma çıkardı. 38'inci dakikada Adem Büyük'ün ceza yayı sol çaprazından şutunda top filelerle buluştu. 1-1. 47'inci dakikada Fink'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası sol çaprazında kafayla kaleye gönderen Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1. 69'uncu dakikada Robin'in soldan ortaladığı topu ceza sahasında Ali Yakoubi'nin roveşata vuruşunda topu kaleci Ramazan kontrol etti. 75'inci dakikada Robin'in soldan ortaladığı topu ceza sahasında kafayla kaleye gönderen Fink'in şutunda top üstten az farkla auta çıktı. 76'ıncı dakikada Kweuke'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Nosa'nın kafa şutunda yerden seken top üstten auta çıktı. 80'inci dakikada Nosa'nın şutunda top üstten auta çıktı. 90+3'üncü dakikada Eduok ile paslaşarak ceza sahasına giren Adem topu filelerle buluşturdu. 2-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi. STAD: Çaykur Didi HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Baki Tuncay Akkın (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx) ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)-Fink (xxx) Ali Faez (xx), Ali Yakoubi (xx), İsmael (xx)- Robin (xx), Jantscher (xx)(Dk. 71 Nosa x), Petrucci (xx), Oğuz Han (xx)- Oğulcan (x)(Dk. 46 Süleyman xx), Tuszynski (x) (Dk. 46 Kweuke xx) KASIMPAŞA: Ramazan (xx)- Veysel (xx), Titi (xx), Sadiku (xx), Veigneau (xx)- Popov (xx), Pavelka (xx)(Dk. 71 Ahmed x), Abdullah (xx), Tunay (x)(Dk. 53 Eduok x), Adem (xxx)- Koita (x)(Dk. 80 Turgut Doğan) GOLLER: Dk. 9 Ali Yakoubi, Dk. 47 Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk. 38, 90+3 Adem (Kasımpaşa) SARI KART:Ali Yakoubi (Çaykur Rizespor) DHA

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