'Katarlılar Başakşehir'i satın alıyor'

Süper Lig’in yeni yayıncısı Katarlı beIN SPORTS'un Başakşehir’i satın almayı planladığı, açıklamanın ocak ayında yapıldığı öne sürüldü.

Türkiye'nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan kuruluşun Türkiye'de bir kulüp satın almak için uzun süredir arayışta olduğu ve Başakşehir ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu uzlaşının ardından tarafların birçok detayı da görüştüğü ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Beklenen açıklamanın ise ikinci yarı öncesinde, yani ocak ayında yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE İLK OLACAK

Hürriyet'in haberine göre, yayıncı beINSPORTS'un sahibi Nasser El Khelaifi, aynı zamanda Fransa'nın ünlü ekibi PSG'nin de sahibi durumunda. Büyük bir son dakika aksiliği olmaz ve anlaşma kağıda dökülürse bu Katarlılar'ın ikinci kulüp satın alması olacak. Gelişme Türk futbolu için ise bir ilk. Daha önce birçok şirket isim ortaklığına gitmişti ama yabancı bir satın alma hiç gerçekleşmemişti.