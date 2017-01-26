Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1

​Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Kayserisporlu futbolcuların santra vuruşu ile başladı.

Beşiktaş, karşılaşmanın 15. dakikasında ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullandı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ömer Şişmanoğlu'nun yerine Muhammed Enes Durmuş, karşılaşmaya dahil oldu. Siyah-Beyazlılar, mücadelenin 22. dakikasında Sedat Şahintürk'ün attığı golle Kayserispor deplasmanında 1-0 öne geçti. Veli Kavlak'ın yerden pası ile ceza sahası yayı dışında sağ çaprazda buluşan Sedat Şahintürk'ün çektiği sert şut kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlarla buluştu. Bu golden 3 dakika sonra, sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Landry N'Guemo'nun yerden pası ile ceza sahası yayı içerisinde topla buluşan Erdem Onur Beytaş'ın çektiği sert şut kaleci Utku Yuvakuran'ın solundan ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu. 44. dakikada Muhammed Enes Durmuş'un pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda buluşan Sedat Şahintürk'ün çektiği şutu kaleci Muammer Yıldırım kornere çelmeyi başardı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Ev sahibi Kayserispor, ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koydu. 60. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Umut Sönmez'in çektiği şutu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi. 79. dakikada Hakan Aslantaş'ın sağ kanattan yaptığı ortaya sahip olmak isteyen Utku Yuvakuran topu elinden kaçırdı ve top Welliton Soares'in önüne düştü. Welliton'un gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 1-1 sona erdi.

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