Süper Lig'in 15. haftasındaki Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 tamamlandı.

9. dakikada Oğuzhan'ın kendi yarı alanından savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Cenk Tosun'un kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, Lung meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. 13. dakikada Güray Vural'ın ortaladığı topa ön direkte yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti. 16. dakikada Quaresma, Kucher'den kaptığı topu ceza sahasında müsait durumdaki Oğuzhan Özyakup'a çıkardı. Oğuzhan'ın bekletmeden vuruşunda top az farkla kale direğinin dibinden auta çıktı. 31. dakikada Kayserispor öne geçti. Kucher'in soldan ortasında arka direğe yakın yerdeki Umut Bulut'un gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0 39. dakikada soldan kullanılan kornerde Pepe arka direkte yükselerek topu kafayla altıpasa indirdi. Cenk Tosun'un gelişine vuruşunda kaleci Lung topu ayaklarıyla kurtardı. 45+1. dakikada ceza alanı içinde Cenk Tosun, topu uzaklaştırmaya çalışan Umut Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45+3. dakikada Cenk Tosun kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-1 49. dakikada Kayserispor'da Tiago Lopes'in Babel'e müdahalesinin ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Lopes'e maçtaki ikinci sarı kartını gösterdi. Uğurlu daha sonra Kayserisporlu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 65. dakikada rakibinden sıyrılan Babel'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Fabricio'da kaldı. 73. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında savunma oyuncularının arasından yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti. 81. dakikada Tosic çizgiye inerek topu ceza alanına gönderdi. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Negredo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi. AA

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