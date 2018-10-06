Kayserispor evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

59. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa Umut Bulut ile birlikte yükselen Saadane'nin topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 62'nci dakikada penaltıyı kullanan Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1 69. dakikada Chery'nin pasında topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı. 73. dakikada Kayserispor öne geçti. Varela'nın sol kanattan yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1 86. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Vedat Muric'in pasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 2-2 Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. AA

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