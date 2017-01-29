Kayserispor Fener'e acımadı: 4-1

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Kayserispor evinde Fenerbahçe'yi 4-1 yendi. Sarı lacivertliler bu mağlubiyetle zirve yolunda önemli bir yara aldı.

Kayseri'nin gollerini 33'te Umut Bulut, 70'te Güray Vural, 88'de Welliton, uzatmalarda da yine Güray kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 41. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.

Umut Bulut, bu sezon Kayseri formasıyla ilk kez gol attı. 34 yaşındaki futbolcu en son 288 gün önce Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşamıştı.

Kayserispor bu galibiyetle 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı

Günün diğer maçlarında Trabzonspor Gaziantepspor'u 4-0, Başakşehir Bursaspor'u 1-0 yendi. Gençlerbirliği de Omanslıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor karşısında, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçın kadrosundan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ozan Tufan'ın yerine Mehmet Topal forma giydi.

Fenerbahçe'de kalede Volkan Demirel, savunmada Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk, Salih Uçan, Lens, forvette ise Fernandao görev aldı.

Fabiano, Robin van Persie, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustaedter, Yiğithan Güveli ve Chahechouhe yedek kulübesinde bulundu.

Kayserispor'da yeni transferler sahada

Kayserispor'un devre arasında transfer ettiği futbolculardan Erkan Kaş, Rotman, Lawal, Güray Vural ve Silvestre Varela ilk 11'de şans buldu.

Maç kadrosunda yer alan Douglao, sakatlığı nedeniyle son anda ilk 11'den çıkarıldı ve yedekler arasında tutuldu.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde bundan önceki Akhisar Belediyespor maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, Mabiala, Anıl Karaer ve Kubilay Sönmez'in yerine Hakan Aslantaş, Erkan Kaş ve Silvestre Varela'ya şans verdi.

Tribünler boş kaldı

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yapılan maça, futbolseverler fazla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 33 bin seyirci kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de karşılaşmayı izledi. Özhaseki, maç öncesi Kayserispor Kulübünün yeni yönetimine "hayırlı olsun" dileğini iletti.