Kayserispor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a 3-2 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

9 yıl sonra üst üste üç mağlubiyet

Lige sahasındaki Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenilerek üst üste 3 maçtan da puan çıkaramadı. Fenerbahçe, 9 yıl sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında mağlup oldu.

En kötü sezon başlangıcını egale etti

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde dördüncü haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu egale etti.

Sarı lacivertli takım, en son 1971-1972 sezonunda ilk dört haftayı 3 puan ile tamamlamıştı.

Kayserispor'a karşı 5 maçta tek galibiyet

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan sadece birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 biterken Kayseri'de kazanan taraf ise 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oluştu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip gelmişti.

Sarı-lacivertliler, son olarak sahasında ağırladığı sarı-kırmızılı takıma 3-2 yenildi. İki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

VAR kırmızı kart getirdi

Kayserisporlu Şamil Çinaz, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla kırmızı kart gördü.

Maçın 80. dakikasında Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyen hakem Ümit Öztürk, Şamil'e Eljif Elmas'ın ayağına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Maç sonunda gerginlik

Karşılaşmanın sonunda Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti tribünde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra soyunma odasına giderken, futbolculardan Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başacıkoğlu sahada kutlamalara devam etti. Bunun üzerine Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu futbolculara sevinçlerini abarttıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Futbolcular arasında kısa süreli itişme yaşandı.

Kayserispor cephesi

Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından yaptığı açıklamada. "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bunun morali ve motivasyonuyla milli takım arasını çok iyi değerlendirip yükselişimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkan olmasının ardından Türk futbolunda barış ortamının sağlandığını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Ali Koç başkan Türk futboluna farklı bir bakış açısı getirdi. Onun gelişiyle bir huzur ortamı sağlandı. Kendisini çok seviyorum ve başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarında onun mutlu olacağı, yüzünün güleceği bir ortam oluşur. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Kendisi maçtan sonra gelip büyük bir centilmenlik örneği göstererek bizi tebrik etti." şeklinde görüş belirtti.

Ertuğrul Sağlam, Video Yardımcı Hakem uygulaması sonrasında Şamil Çinaz'a çıkarılan kırmızı kartın ağır olmadığını vurgulayarak, "Hakem ekrandan izlerken ben de yandan baktım. Şamil'in ayağı yerde yatan oyuncuya gelmiş. İkili mücadelede bilerek mi yapmış, kazayla mı gelmiş bilemiyorum. Bence hakemin verdiği karar çok ağır bir karar değil." diye konuştu.