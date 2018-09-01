"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kayserispor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti

01 Eylül 2018, Cumartesi 22:41
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a 3-2 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

9 yıl sonra üst üste üç mağlubiyet

Lige sahasındaki Bursaspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Kayserispor'a da yenilerek üst üste 3 maçtan da puan çıkaramadı. Fenerbahçe, 9 yıl sonra ilk kez üst üste 3 lig maçında mağlup oldu.

En kötü sezon başlangıcını egale etti

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde dördüncü haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu egale etti. 

Sarı lacivertli takım, en son 1971-1972 sezonunda ilk dört haftayı 3 puan ile tamamlamıştı.

Kayserispor'a karşı 5 maçta tek galibiyet

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan sadece birini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 biterken Kayseri'de kazanan taraf ise 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oluştu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmandaki müsabakada 5-0 galip gelmişti.

Sarı-lacivertliler, son olarak sahasında ağırladığı sarı-kırmızılı takıma 3-2 yenildi. İki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.

VAR kırmızı kart getirdi

Kayserisporlu Şamil Çinaz, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla kırmızı kart gördü.

Maçın 80. dakikasında Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyen hakem Ümit Öztürk, Şamil'e Eljif Elmas'ın ayağına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.

Maç sonunda gerginlik

Karşılaşmanın sonunda Kayserisporlu futbolcular, galibiyeti tribünde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Sarı-kırmızılı takım daha sonra soyunma odasına giderken, futbolculardan Chery, Deniz Türüç ve Bilal Başacıkoğlu sahada kutlamalara devam etti. Bunun üzerine Fenerbahçeli Volkan Demirel ile Alper Potuk, bu futbolculara sevinçlerini abarttıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Futbolcular arasında kısa süreli itişme yaşandı. 

Kayserispor cephesi

Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından yaptığı açıklamada. "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bunun morali ve motivasyonuyla milli takım arasını çok iyi değerlendirip yükselişimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un başkan olmasının ardından Türk futbolunda barış ortamının sağlandığını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Ali Koç başkan Türk futboluna farklı bir bakış açısı getirdi. Onun gelişiyle bir huzur ortamı sağlandı. Kendisini çok seviyorum ve başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarında onun mutlu olacağı, yüzünün güleceği bir ortam oluşur. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Kendisi maçtan sonra gelip büyük bir centilmenlik örneği göstererek bizi tebrik etti." şeklinde görüş belirtti.

Ertuğrul Sağlam, Video Yardımcı Hakem uygulaması sonrasında Şamil Çinaz'a çıkarılan kırmızı kartın ağır olmadığını vurgulayarak, "Hakem ekrandan izlerken ben de yandan baktım. Şamil'in ayağı yerde yatan oyuncuya gelmiş. İkili mücadelede bilerek mi yapmış, kazayla mı gelmiş bilemiyorum. Bence hakemin verdiği karar çok ağır bir karar değil." diye konuştu.

AA

Etiketler: Kayserispor, Fenerbahçe, futbol
Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    İsrail'deki Dürzi vatandaşlar kimlik sorunu yaşıyor

    Lavrov: Türkiye ve İran ile Suriye'deki amaçlarımız örtüşmüyor

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.