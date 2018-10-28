"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Kayserispor'u rahatlatan galibiyet

28 Ekim 2018, Pazar 17:21
Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşmada Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun pasında topla buluşan Erman Kılınç'ın sol çaprazdan ceza alanına girer girmez şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

10. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Douglas'ın, uzaktan sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım üzerine gelen topu kornere çeldi.

30. dakikada Chery'nin havadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı içerisinde kayarak yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden auta çıktı.

31. dakikada rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında altıpas önünde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun uygun pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

33. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı top Atila Turan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

53. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Umut Bulut kafasıyla topu altıpas içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Şamil Çinaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

56. dakika sol kanattan korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında penaltı noktasına koşu yapan Umut Bulut'un kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

89. dakikada kendi yarı alanında topu kapan ve seri bir şekilde rakip ceza sahasına giren Chery, pasını Bilal Başacıkoğlu'na çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu, Emre Kılınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

90. dakikada kullanılan penaltıda Chery, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Lopes ile yaşadığı tartışmanın ardından Robinho, ikinci sarıdan kırmızı kartla hakem tarafından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

AA

Etiketler: kayserispor, sivasspor
Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Rahvan atlar padişah atıdır'

    Cari açık tasarruf ile düzeltilmeli

    Meclis’teki halılar rengi için değişti: 1 milyon 350 bin lira harcandı

    Hedef, tam adam yetiştirmek

    Milyarderler servetlerini katladı

    Yeni havalimanı açılıyor

    Terör örgütü YPG/PKK'nın mevzileri TSK tarafından bombalandı

    Demirel’e göre Cumhuriyet
    📷

    Yaprakları hiç bu şekilde görmüş müydünüz?

    TBMM yoğun geçecek bir haftaya hazırlanıyor

    Seferihisar'da deprem

    'Bazı süper güçler Arakan konusunda önümüze engeller koyuyor'

    "Sert olmadan, sert gözükmenin bir yolu"

    Dünya basını, İstanbul'daki Suriye zirvesini böyle gördü

    Yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

    Kur’ân ve Sünnet ayrılmaz

    Onlar dondu yüreğimiz yandı

    Erdoğan ve Putin zirvenin ardından baş başa görüştü

    Karikatürler

    Lütfen martılara yalan atmayın

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Borç batağı ve batık kredi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasret ASLAN

    Her imtihan bir hediye getirir
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya şahs-ı mânevînin adıdır
    Genel

    Onlar dondu yüreğimiz yandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gezici Nur kütüphanesi
    Rifat OKYAY

    Risale-i Nur derslerine nasıl hazırlanmalı?
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanda Sünnet-i Seniyyeye tâbi olmak
    Genel

    'Cihadı anlamak için Bediüzzaman'ı okuyun'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.