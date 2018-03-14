Kenan Sofuoğlu sezon sonunda bırakıyor

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni sezonun kendisi için çok iyi başlamadığını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olan Kenan Sofuoğlu, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk yarışında geçirdiği kaza ile ilgili bilgiler veren milli motosikletçi, 2018 sezonunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu sezon bittiğinde planlarımıza göre yarış kariyerimizi tamamlayacağız ve 20. yılımızda bu sporda son noktayı koyup, gelecek nesillerdeki çocuklara destek olacağız." dedi.

Sezonun istediği gibi başlamadığını vurgulayan Red Bull sporcusu Kenan, "Avustralya'daki ilk yarışta sıralama turlarındaki son hazırlıkta pistin en hızlı virajında 160 kilometre süratle giderken arka lastiğim patladı. Bu şekilde bir kaza yaptık. Özellikle sağ kolumda ve sol kalçamda büyük bir yaralanma oldu. 2017 sezonunda Fransa'da sakatlandığım noktada deri kaybı gibi bir yaralanma yaşadım. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pes etmedim ve 'Yarışacağım.' dedim. Doktorların onayını aldık ve anlık bir tedavi yapıldı. Çok fazla darbe aldığım ve kaslarımda hasar olduğu için istediğimiz gibi bir yarış olmadı. Yarışı 13. sırada bitirdik." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, 13 yarışlık bir şampiyonadan bahsettiklerinin altını çizerek, "Önce iyileşmemiz gerekiyor. Ayağımdaki yaralanma derindi. Deri nakli gereken bir yaralanmaydı. Türkiye'ye geldiğimde doktorların kontrolü sonrasında böyle bir nakle ihtiyaç olmadığı ve kendi kendine iyileşeceği söylendi. İyileştiğini söyleyemem, sürekli kanama oluyor. Bu hafta doktorlarla net bir karar vermek istiyoruz. Çünkü yeni bir kazada aynı yerden hasar alırsam, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek. Bu nedenle sakatlıktan dolayı sezona şanslı başlamadım. Her zaman mücadeleyi tercih ettim ama nasipte ne varsa o olur. Hayırlısıyla iyileşirim, çünkü Tayland yarışına sadece 10 gün kaldı. O yarışa hazır olup olmayacağım da henüz belli değil." değerlendirmesinde bulundu.