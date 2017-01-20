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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Kerim Frei, Birmingham’a transfer oldu

20 Ocak 2017, Cuma 17:22
Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaştıklarını bildirdi. Birmingham da transferi Twitter adresinden duyurdu.

Haliç’te hizmete giren 80. Kartal Yuvası açılışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Talisca’nın Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu ve bonservisini almak istediklerini ifade eden Metin Albayrak’ın açıklamaları şu şekilde:

”Devre arası transferleri zordur. Genelde sezon sonu kontratlar biter ve o çerçevede anlaşmalar olur. Başkanımız ve transfer komitemizin belirlediği pozisyonlara takviye yaptık. Santrafor ihtiyacımız olduğuyla alakalı haberler çıkıyor. Bu çerçevede birkaç oyuncuya teklifte bulunduk ama biz transfer yapmış olmak için transfer yapmak istemiyoruz. Türkiye’nin, Beşiktaş’ın ekonomik durumları belli. UEFA konjonktürü var. Dövizin nereye geldiğini biliyoruz. O yüzden ince eleyip sık dokuyoruz. Olursa, sürpriz olur ama forvet transferi yapmayabiliriz.”

”Günde 45 oyuncu teklif ediyorlar”

”Yapacaksak doğru transfer yapalım. Hedeflediğimiz oyuncularda iki türlü sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Birincisi mutlulular ve gelmek istemiyorlar devre arasında. Bize gelmek isteyen çok oyuncu var. Günde 45 oyuncu teklif ediyorlar. Oyun kalitemize, hocamızın sistemine uyacak, ekip ruhuna uyum sağlayacak kriterler var. Biz transfer yaparken hadi parayı basalım diye yapmıyoruz. Birçok kriteri inceliyoruz. Bütçemiz çerçevesinde çalışıyoruz. Kamerun ve Türk Milli Takımlarının santraforları var takımımızda. Beşiktaş öldü bitti, santraforu yok diye bir endişemiz yok. Oyuncularımızdan mutluyuz. Aboubakar da çok hırslı, bir an evvel dönmek istiyor. Sezon sonuna planlıyoruz.”

”Fenerbahçe ile güzel bir derbi olacak”

”Güzel bir derbi olacak. Vodafone Arena’da onları ağırlamaktan mutlu olacağız. Açıldıktan sonraki ilk Fenerbahçe derbisi olacak. Bu sene iki kere gelecekler. Umarım iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam ederiz.”

”Aziz Yıldırım’ın söyledikleri doğru”

”Aziz Yıldırım’ın söyledikleri doğru. Hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Türk futbolunda gelecek vaat eden oyuncu sayısı çok az. Bunun planlaması daha önce yapılmalıydı. 4 sene önce biz bu planlamayla geldik ama ne hikmetse sonra TFF kulüplerin baskılarından sonra 14 yabancıya döndü. Biz Türk oyunculara çok güveniyoruz. Bir başarı olacaksa onların çok büyük katkı sağlayacağına inanan kulübüz. Her kulübün kendi felsefesi vardır, saygı duyuyorum. Aziz bey genel anlamda Türk futbolu için doğru bir tespitte bulunmuştur.”

”İnşallah Talisca’nın bonservisini alırız”

”Talisca için yapmış olduğumuz 2 senelik kiralık anlaşması var. Opsiyon bizim tarafımızda. İki senelik oyuncumuz. Önümüzdeki sene de bizde oynayacak. Satın alma opsiyonu zaten kontratta var. Burada çok mutlu. Hatta geçen hafta Ümraniyeye gittiğimizde başkanla görüştü ve başkana burada çok mutluyum. Burayı kendi kulübüm gibi görüyorum dedi. Biz de onu çok seviyoruz. futbolcu ve kişiliğiyle. İnşallah tamamen kontratını alırız. O çerçevede hareket ediyoruz.” 

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