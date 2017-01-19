Kerim Frei İngiltere yolcusu

​Beşiktaş Kulübü, kanat futbolcusu Kerim Frei'ın İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşi̇ktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile görüşmelere başlanmıştır." denildi. Siyah-beyazlı kulübün 2013-2014 sezonunun başında İngiltere'nin Fulham takımından transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncusu, Süper Lig'de forma giydiği 68 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. AA

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