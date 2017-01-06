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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

"Kısmetse olur. Çok acayip ısrarcı değiliz"

06 Ocak 2017, Cuma 14:35
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Eto'o transferi konusunda yaptığı açıklamada, "Kısmetse olur. Çok acayip ısrarcı değiliz" dedi.

Antalya'da kampta bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Orman, Vali Münir Karaloğlu'na üzerinde adı yazılı 07 ve 53 numaraları bulunan forma hediye etti. Vali Karaloğlu'nun "Gazeteciler Eto'o ve Gomez'i merak ediyor. Sizden açıklama bekliyorlar" demesi üzerine Başkan Orman, "Valimiz bizim sevdiğimiz ağabeyimiz ve saygı duyduğumuz devlet adamı. Antalya'dayken onu ziyaret edip, kahve içelim istedim. Antalya güzel yer. Burada insanın içi pozitif oluyor. Takım burada, arkadaşlar burada. Her şeyden memnunuz. İnşallah kazasız, belasız, sakatsız bitirip İstanbul'a döneceğiz. Allah da yardımcımız olsun zor günler geçiriyoruz. Ülkemiz büyük ülke. Sıkıntı olmayacak. Moralsiz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Münir Karaloğlu ise Beşiktaş'ın Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri olduğunu belirterek, "Beşiktaş Kulübü, başkan ve yönetimi ile gerçekten başarılı bir dönem geçiriyor. Geçen senenin Türkiye Süper Lig Şampiyonu. Bu sene de iyi gidiyorlar. Temenni ederiz ki başarıları devam eder. Antalya kış dönemi kampı için takımlarımızın tercih ettiği illerden biri. Kentimizin turizmde sıkıntı çektiğimiz bir dönemde Beşiktaş ve diğer kulüplerimizin, büyük kulüplerin Antalya'yı tercih etmeleri ve burada kamp yapmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Hem yurt içinde, hem yurt dışında ülkemizi gururla temsil ettiğinizi görüyoruz. Şampiyonlar Ligi olmadı, inşallah Avrupa Ligi'nde de başarılı olursunuz" dedi. 

Bir gazetecinin Eto'o transferini sorması üzerine açıklamalarda bulunan Fikret Orman, şunları söyledi:

"Kısmetse olur. Çok acayip ısrarcı değiliz. Antalyaspor bizim çok değer verdiğimiz, çok iyi ilişkilerimiz olan bir camia. Kısmetse olur. Beşiktaş'ın şu anki kadro yapısı, ligi, Avrupa'yı da götürebilecek zenginlikte. Hemen hemen hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. İki yeni oyuncu girdi bu kadronun içine. Mart başı gibi Caner geldiği zaman daha iyi olacağız. Caner bu ay koşulara başlar. Önümüzdeki ay takımla birlikte antrenmanlara başlar." 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ziyaretin ardından valiliğe yaklaşık 300 metre mesafedeki Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki Kartal Yuvası Çarşı Şubesi'ni ziyaret etti. Siyah beyazlı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası'na ilk kez gelen başkan Fikret Orman, kendisini karşılayan taraftara imza dağıttı ve özçekim yaptı. 

Kartal Yuvası sahibi Gökhan Parteş ile bir süre sohbet eden Orman, satışlar hakkında bilgi aldı. Gökhan Parteş, "Bayilerin genelinde yaşanan bazı sorunları dile getirdik. Kendisi zaten bir kısmını biliyor. Diğerlerini de biz ilettik. Söylediğimiz için de ayrıca memnun oldu. İlgileneceğini belirtti. Mağazamızı beğendi. Mağazanın geniş ve iki katlı olmasından keyif duydu. Ürünleri inceledi" dedi.

Fikret Orman, ziyaretin ardından işyeri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Etiketler: fikret orman, beşiktaş
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