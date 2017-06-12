Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Kosova'yı 4-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Terim'in yaptığı açıklamaların satırbaşları şu şekilde:

"Ülke içerden ve dışarıdan birçok düşmanla mücadele ederken, böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmiş olmaktan hicap duyuyorum"

"2016 da bir takım şeyler yaşandı bu sadece prim değildi. Biz kendi aramızda toplandık da Burak'a prim vermeyelim mi dedik"

"Yaşananlar sadece primle alakalı değildi, atrenmanlara geç gelindi, fotoğraflara girilmedi"

"Fransa'da öncesi ve sonrasında kulüp takımlarının başına gelebilecek melanetler bizim de başımıza geldi"

"Herkesin alınmayış nedeni ayrıydı"

"Bütün ülke aşağı yukarı herkes bir hata yapar, herkes bir şans daha almalıdır dedi bir kadro açtırdım ve arkadaşlarımız burada oldu"

"Bu zaman zarfında oyuncularımız tarafından Fransa'da tüm basın mensuplarına ve dışarıdaki arkadaşlarına bilgi sızdırdı denildi. Hande Sümertaş, uzun yıllardır hizmet ediyor. İçinizden biri desin ki, Hande bana bilgi verdi"

"Hepimizi tuzağa düşürdüler dedim"

"Her şeyi doğru yaptım demiyorum benim de uygulamalarda insanlara ters gelebilecek davranışlarım olmuş olabilir"

"Olay gazetecilerin uçağa alınma meselesi değil. Gazetecileri uçağa ben aldım. 1070 km'lik yolu bizimle gelmezlerse saatlerce sahura kadar direksiyon sallayacaklar denildi ben de tamam gelebiriler dedim"

"Gerekirse bundan sonra yine alırım. Gazetecileri uçağa alırken oyunculara soracak değilim. Bu ilk kez olan bir uygulama değil. Sizin müdürleriniz ve genel yayın yönetmenlerinizle de gittik"

"Dünya kimsenin etrafında dönmüyor, burada herkes ilkelere uymak zorundadır"

"İçime sinmesede kendi çocuklarımada bir hak daha veriyorum"

"Konya'da 150 bin Euro olan pirimin oyuncuların ısrarı ile 650 bin Euro yükseltildiği aynen doğru"

"Hande'ye diyor ki oyuncu, 'Hocaya bir şey mi yaptım? Egolarını bıraksın niye diyor? Bir daha izle, kötü bir şey söylemedim dedim"

"Ben kimseyi ismen davet etmedim çay içelim denildi içtik. Gazete müdürleriyle hiç bir zaman prim konuşulmadı. Ben o günden sonra kimseyle yemek de yemedim çay da içmedim"

"Bir kaç defa görüşmeler olmuş takım kaptanıdır arkadaşlarının ne alıp almayacağını takip etmiştir onu Cengiz Zülfikaroğlu'na sorun"

"Kimin kime vaya kimin kimlerin avukatlığına soyunduğuna, kimlerin nelerle beslendiğine bakmak lazım"

"Son bir senedir bir tane huzurlu bir kamp bize yaşatmadınız, yaşatmadılar. Ne yaptık da bunu hak ettik?"

"Ne zaman kim ne istiyorsa yerim, adresim belli. Sonradan Yıldırım Bey ile görüşmüşler. Sorun, ne konuşmuşlar niye açılmış telefon"

"Ben bir basın mensubu ile hostes münakaşa ediyor zannettim. İnce bir ses geldi, İPad'de maç izliyordum"

"Uçaktan indim, kendi arabama bindim bana her şeyi tam olarak anlattılar. 'Üstüne yatın, sabah hallederiz' dedim"

"Kendisine bir şans vermek istedim bir metin yazıldı, o da tamam dedi. Sonraki olayları biliyorsunuz"

"Gelsin yüzüme söylesin, herkes için geçerli. Kimin ne derdi ve sorunu varsa gelsin yüzüme söylesin. Yerimiz belli. Kimin neyi varsa, yüzüme söyleyebiliyorsa gelsin"

"Son kampta Riva'da Bülent hoca kasığını ozonla tedavisini göstermiştir. Kimse bana bunlar varsa ben gelmiyorum diyebilir mi?"

"Bakalım şöyle bir yazımızı geçirelim. Uygulamaları göreceksiniz bundan sonra"

"İçime sinmeyerek aldım dedim, daha ne diyeyim?"

"Açıkçası Milli Takım herkese açık. Ben kimi alıp almayacağıma arkadaşlarımla berebar iyice konuşarak hak yememeye çalışarak karar veriyorum"

"Prim listesinin çıkması ayıptır. Bununla yetinmeyip benim kontratımın TFF tarafından dikkatle saklanması gereken bir evrak olması gerekirken sanki ben gayrimeşru çalışıyormuşum gibi 'buldum buldum' diyerek sevinmek de ayıptır"

"Biz kimseye az prim, çok prim.. Hepsinin çok kazanmasını isteriz"

"Net olarak görmüş olsaydım aynı uçakla geri gönderirdim"