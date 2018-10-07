Konya'da beraberlik

Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması, 2-2 sona erdi.

18. dakikada Hurtado'nun orta sahadan gönderdiği topa Skubic'in bekletmeden vuruşunda, altıpas üzerinde bulunan Yatabare dokunamadı. 26. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in şutunda kaleci Karius, topa hakim oldu. 28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı. 30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 35. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 49. dakikada yeşil-beyazlı takımın sağdan kullandığı kornerde Medel ile ikili mücadeleye giren Uğur Demirok yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı. 72. dakikada Skubic'in sağ kanattan yerden ortasında, altıpas içerisinde Yatabare'nin dokunuşunda top az farkla auta çıktı. 78. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında, altıpas içerisinde Love kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 80. dakikada konuk ekip öne geçti. Babel'in sağ kanattan ordasında Lens'in gelişine vurduğu top ağlara gitti: 1-2 90+3. dakikada Traore'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda Gökhan Gönül topu çizgiden kornere çıkardı. 90+4. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Skubic'in arkaya aşırttığı topu Hurtado, kafayla direk dibinden filelerle buluşturdu: 2-2 AA

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