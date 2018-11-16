Konyaspor'da yeniden Aykut Kocaman dönemi

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından Aykut Kocaman ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atiker Konyaspor'umuz, camiamıza tarihi başarılar yaşatan teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Taraflar arasında bu akşam gerçekleşen görüşme sonrasında tüm konularda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Kocaman'ın 19 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek törende resmi sözleşmeyi imzalayacağı ve anlaşmanın detaylarının bu törende kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre anlaşmanın 2,5 yıllık olacağı öğrenildi. 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam daha önce, 2005-2006 ve 2014-2017 yılları arasında Konyaspor'un başında yer almıştı. AA

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