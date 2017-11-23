Konyaspor, Marsilya ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Atiker Konyaspor, sahasında Fransız temsilcisi Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

7. dakikada Olympique Marsilya savunmasından dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Bourabia'nın sert şutunda, Ocampos meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 20. dakikada rakibini attığı çalımla oyundan düşüren Fofana'nın, ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla auta gitti. 32. dakikada Anguissa, Atiker Konyaspor defansından dönen topu önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda, Moke topu uzaklaştırdı. 47. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın plase vuruşunda, top savunmadan kornere çıktı. 52. dakikada Evouna'nın indirdiği topa hareketlenen Musa Araz'ın ceza saha içinden zayıf vuruşunda top, auta gitti. 56. dakikada Bourabia'nın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Skubic, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 60. dakikada ceza sahası içerisinde çizgiye inen Rolando'nun pasıyla topla buluşan Thauvin'in şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu yine önünde bulan Thauvin'in vuruşunda, top auta gitti. 80. dakikada Filipovic'in ceza yayı içinde sert şutunda top Ömer Ali Şahiner'e çarparak Bourabia'ya pas oldu. Ceza alanı içinde Amavi'nin müdahalesiyle Bourabia yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada penaltı atışını kullanan Skubic, topu filelere gönderdi: 1-0. 89. dakikada çalımlarla ceza sahası içerisinde çizgiye inen Bourabia'nın pasında Ezekiel'in vuruşunda, top savunmadan kornere çıktı. 90+3. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasına atılan topa hareketlenen Payet'in çizgiden çevirdiği meşin yuvarlak, Moke'nin ters vuruşunda ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. AA

Okunma Sayısı: 104

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.