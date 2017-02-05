Konyaspor öldü öldü dirildi

Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta Konyaspor, 99. dakikada Vukovic'in attığı gol ile karşılaşmayı 2-1 kazandı. Ümraniyespor 48. dakikada Serdar Özbayraktar ile öne geçse de Konya, 84'te Rangelov ile beraberliği sağladı ve maçı uzatmaya götürdü. Ümraniyespor'da 68. dakikada Serdar Özbayraktar ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 120 dakikakın sonunda Konyaspor üst tura yükselen taraf oldu. Gündüz oynanan bir diğer maçta Akhisar Belediye, Gümüşhanespor'u 3-1 yenerek kupada tur atladı.

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