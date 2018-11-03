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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Koray Şener'den gelen acı haber herkesi üzdü

03 Kasım 2018, Cumartesi 00:05
Fenerbahçeli taraftarlar, maçı izlemeye gelen ancak vefat eden taraftarın haberinin duyulmasıyla tribünü terk etti.

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Fenerbahçeli taraftarlar, vefat haberiyle tribünden ayrıldı

 

Maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini duyan sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarıyı izlemedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini devre arası aldıklarını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Bu aldığımız haber bir futbol maçından çok daha önemli. Üzücü ve trajik bir durum. Ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, koray şener
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