Kupa maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası 5. turunda 28 Kasım Salı günü oynanacak ilk maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada salı günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar: 13.00 Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: Hakan Ceylan 14.30 Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: Bahattin Şimşek 14.45 Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Abdullah Yılmaz 18.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek 20.30 Galatasaray-Sivas Belediyespor: Suat Arslanboğa AA

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