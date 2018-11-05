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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kupayı gözyaşları içinde kaldırdılar

05 Kasım 2018, Pazartesi 09:30
Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde, normal süresi golsüz berabere biten maçın sonunda Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek kupayı 2. sırada tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası finalinde Angola ile karşılaştı.

Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, şampiyonluk maçının ilk yarısında Rahmi Özcan'ın paslarına hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karşı karşıya pozisyonlarda golü bulamadı. Mücadelenin 24. dakikasında Rahmi Özcan ve Şehmus Erdinç'in arka arkaya şutlarında top direğe çarptı. İki takım da skoru değiştiremeyince ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren ay yıldızlı ekip, golü bulamayınca maçın normal süresi de 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamadı ve müsabaka penaltı atışlarına gitti.

Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı.

Son dünya ikincisi Angola'nın şampiyon olduğu organizasyonu Türkiye ikinci sırada tamamladı.

Ay yıldızlı ekibin futbolcuları, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kupayı gözyaşları içinde kaldırdılar

Ampute Milli Takımı'nın ikinci olduğu organizasyon, kupa töreniyle tamamlandı.

Penaltılarda Angola'ya 5-4 yenilen Milli Takım, ikincilik kupasını ve ödüllerini aldı.

Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşayan ay yıldızlı futbolcular, kupa töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı. İkincilik kupasını takım kaptanı Osman Çakmak ve Rahmi Özcan kaldırırken, futbolcuların ve teknik ekibin moralsiz olduğu görüldü.

Kaptan Osman Çakmak helallik istedi

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, maç sonrası yaptığı açıklamada, Türk halkından helallik istedi.

Ay yıldızlı ekip adına 5. penaltıyı kullanan ve atışı gol çeviremeyen Osman Çakmak, "Ben 5 Kasım'da mayına basıp ayağımı kaybetmiştim. Demek ki 5 Kasım bana yaramıyor. Arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Hayat devam ediyor. Bazen istiyorsun ama olmuyor. Penaltı gol olsaydı iş bitmiş olacaktı. Avrupa şampiyonu olduğumuzda mikrofonun başına geçtiysem, şampiyon olamamamızın da en büyük sorulusu benim. Takımın ağabeyiyim. Türk halkı hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı.

Final yolu

Grubunda Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdıran Milliler, bu turda İrlanda'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yı 5-1 mağlup eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika'yı da 4-0'lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde etti.

Kurulduktan kısa süre sonra uluslararası alanda başarılarıyla dikkati çeken Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 Avrupa şampiyonalarında elde ettiği ikinciliklerin ardından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarında üçüncülük elde eden milli takım, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaşadı.

AA

Etiketler: ampute, milli takım
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