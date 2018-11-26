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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Lider Başakşehir, İzmir'den 3 puanla döndü

26 Kasım 2018, Pazartesi 23:50
Süper Lig'de 13. haftanın son maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yendi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Bajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Beto pozisyonu uzaklaştırdı. 

6. dakikada ceza sahası içinde Titi ile mücadele eden Bajic yerde kaldı. Oyunu devam ettiren ve daha sonra VAR'a giden Bülent Yıldırım, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. 9. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Mossoro'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Visca'nın şutunda Reis'ten dönen top tekrar Visca'ya geldi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Göztepeli oyunculara çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

36. dakikada yarı sahasında kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Mossoro, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra topu Bajic'e aktardı. Sağ çapraz pozisyonda Bajic'in sert şutunda kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Göztepeli oyuncuların kafayla indirdiği topla buluşan Castro'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında topla birlikte bir süre ilerleyen Yasin Öztekin'in sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert, topu kornere gönderdi.

49. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Mert topu kontrol etti.

53. dakikada Visca'nın kaleyi karşıdan gören pozisyonda attığı şutta top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Mossoro'nun yaptığı ortada arka tarafta topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, başakşehir
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