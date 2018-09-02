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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ligde tüm maçlarını kazanan tek takım ''Kasımpaşa''

02 Eylül 2018, Pazar 22:05
Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Kasımpaşa, ligde tüm maçlarını kazanan tek takım unvanıyla puanını 12'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Trezeguet'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

9. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Mokhtar'ın Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada topun başına geçen El Kabir'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada 2 rakip oyuncunun arasında altıpasın önünden iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Moulin'in ceza yayının önünde kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Ramazan'dan dönen topu önünde bulan El Kabir'in ceza sahası içinin sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada El Kabir orta sahadan pasını savunmanın arkasına sarkan Bifouma'nın koşu yoluna gönderdi. Bifouma'nın ceza sahası içi sağ çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Ramazan Köse bacağıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Ramazan'dan seken topu Ben Youssef uzaklaştırdı.

72. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sağ kanatta ceza sahası içinde Pavelka pasını Diagne'ye gönderdi. Diagne'nin müdahale edemediği topa Trezeguet'nin altıpasın çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı.

75. dakikada El Kabir'in sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Faty'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ramazan uçarak soluna gelen topu kontrol etti.

79. dakikada Özgür Çek ceza sahası dışı sağ çaprazdan pasını Diagne'ye çıkardı. Topu kontrol eden Diagne'nin altıpasın önünden arka direkte çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hakan Demir ile verkaç yapan Özgür Çek, sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Kone'nin müdahale edemediği topu şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin ceza sahası içinde yerden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+4. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Bifouma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından filelerle buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde tüm maçlarını kazanan tek takım unvanının sahibi olan lacivert-beyazlılar, puanını 12'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Öte yandan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.

AA

Etiketler: süper lig, kasımpaşa
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