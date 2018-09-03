Liverpool'un Senegalli Yıldızı Mane, maçtan sonra cami tuvaletini temizledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Senegalli oyuncusu Sadio Mane, ligde oynanan Leicester City maçından sonra cami tuvaletinin temizlenmesine yardım etti.

Premier Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde Leicester City'ye konuk olan Liverpool, Mane'nin bir gol attığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mane maçtan sonra yerel bir camiye gitti. Cami tuvaletinin temizlenmesine yardım eden Senegalli yıldızın bu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Senegal'in güneyindeki Bambali köyünde büyüyen Mane'nin babasının ise yerel bir camide imam olduğu biliniyor. Liverpool FC footballer Sadio Mane cleaning the mosque toilets and wudhu area. mA #humbling pic.twitter.com/eNIxZzSLTf — Khalil Laher (@khalillaher) 1 Eylül 2018 Müslüman kimliğiyle de tanınan Mane, attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapıyor. Mane, Liverpool'dan yılda yaklaşık 5 milyon euro kazanıyor. Sputnik Türkiye

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