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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Liverpool'un Senegalli Yıldızı Mane, maçtan sonra cami tuvaletini temizledi

03 Eylül 2018, Pazartesi 18:55
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Senegalli oyuncusu Sadio Mane, ligde oynanan Leicester City maçından sonra cami tuvaletinin temizlenmesine yardım etti.

Premier Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde Leicester City'ye konuk olan Liverpool, Mane'nin bir gol attığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mane maçtan sonra yerel bir camiye gitti.

Cami tuvaletinin temizlenmesine yardım eden Senegalli yıldızın bu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Senegal'in güneyindeki Bambali köyünde büyüyen Mane'nin babasının ise yerel bir camide imam olduğu biliniyor.

Müslüman kimliğiyle de tanınan Mane, attığı gollerin ardından kutlamasını secdeye kapanarak yapıyor.

Mane, Liverpool'dan yılda yaklaşık 5 milyon euro kazanıyor.

Sputnik Türkiye

Etiketler: cami, sadio mane, liverpool
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  • Ali Tam

    4.9.2018 21:41:56

    Türkiye de az ünlü olunca ilk solugu Istanbulun disco ve eglence meknlarinda alip gayri mesru iliskiler pesinde olanlara kiyasla bu kardesimiz onlardan kat be kat üstündür. Masaallah.

  • HÜSEYİN İLHAN

    4.9.2018 12:16:27

    SADİU MANE kardeşimizi tebrik ederim.Bu çalışması bana merhum ZÜBEYİR ağabeyimizi hatırlattı.Merhum ZÜBEYİR ağabey İSTANBUL da bir medresi Nuriye de lavabo temizlemektedir.Bu esnada Anadolu dan gelen bir ağabeyimiz ona şöyle der.Ağabey hizmet etmek istiyorum. Zübeyir ağabey de kardeşim bak ben hizmet ediyorum sizde yapabilirsiniz diyor.HİZMETTE YER-MEKAN-ŞEKİL-AYRIMI YOK.Kişi her haliyle,fiiliyle samimi olarak hizmet edebilir anlıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin.Rabbim onlardan ebeden razı olsun.

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