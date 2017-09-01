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Lucescu ile ilk milli heyecan: Arda Turan ve Emre Belözoğlu geri döndü

01 Eylül 2017, Cuma 11:56
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın deplasmanda yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu yedinci hafta maçıyla 550. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 289'u resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 549 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 214 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 235'i deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 724 gol attı, kalesinde 794 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 549 karşılaşmanın 471'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde geride kalan 549 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milliler, 5 maçtır kaybetmiyor

A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan milliler, o tarihten sonra yaptığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise yalnızca 2 gole izin verdi.

Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.

Lucescu ile ilk milli heyecan

A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Mircea Lucescu ile ilk maçına Ukrayna karşısında çıkacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ağustos'ta 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Rumen teknik adam, göreve getirilmesinden tam 1 ay sonra Ukrayna karşısında ay-yıldızlı ekibin başında yer alacak.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu geri döndü

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Turan ve Emre Belözoğlu da aday kadroda yer aldı.

6 Haziran 2017'de milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın yanı sıra 3 yıl aradan sonra milli takıma davet edilen Emre Belözoğlu da Ukrayna maçının aday kadrosunda kendilerine yer buldu.

Emre Belözoğlu son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılmıştı. 

AA

Etiketler: mili takım
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