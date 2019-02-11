Lucescu ile yollar ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Lucescu ile gerçekleştirdiği toplantının ardından sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda Rumen teknik adamla anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lucescu ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."