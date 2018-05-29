"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Lucescu taraftara sitem etti

29 Mayıs 2018, Salı 01:53
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, İstanbul'da İran'ı 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının, taraftarların fazla ilgi göstermemesi nedeniyle takımı adına deplasmandaymış gibi geçtiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Sanki deplasmanda oynadık. İranlı seyirciler çok fazlaydı ve güzel bir ortam oluşturdular. Güzel bir maçtı. Onların Dünya Kupası hazırlığı için, bizim de yeni kurulan ekibimizi görme adına güzel bir karşılaşma oldu. Gelecek maçlarımızda bu basın odasını daha kalabalık görmek istiyorum. Ben güzel bir ekip kuruyorum, lütfen siz de bizi takip edin. İran'ın da iyi bir Dünya Kupası geçireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

"Bükreş'te oynasaydık, minimum 20 bin Türk maçımızı seyrederdi." diyen Rumen teknik adam, "Milli takım yeni bir ekip, yeni doğan bir ekip. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday bu ülkede oynayacak milli takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Çağlar 20 yaşında, Yusuf 21 yaşında, Cengiz aynı şekilde. Bu oyuncuların Türk halkının desteğine ihtiyacı var. Mehmet Topal'ın dışında hepsi genç bir ekip. Karakterli oyunculardan bir ekip oluşturacağıma söz verdim ve ben bu sözü tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Maça çok iyi başladıklarını aktaran deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'ın gücünden haberdardık. Son 10 maçta 1 kez kaybettiler. Fizik olarak hazırlardı ve aynı zamanda teknik olarak iyi bir ekip. Uzun zamandır beraber oynuyorlar ve organize bir oyunları var. Biz de dersimize iyi çalıştık, onları nasıl durdurabileceğimize iyi çalıştık ve onları durdurduk. Defans hattından çok memnunum. Kaan ve Çağlar ilk kez birlikte oynadı. Okay ve Mehmet'ten de çok memnunum, onlar da defansa büyük katkı yaptı. İyi ataklar hazırladık. İlk yarı 15 dakikanın sonunda 4-0 da olabilirdi. Kaçırdık ama hiç olmazsa oraya kadar gelebildik, bu da önemliydi. Oyuncu grubumdan çok memnunum. Karakterli bir oyun gösterdiler. Umut ediyorum ki bu arkadaş ekibimle gelecek senelerin güzel bir ekibini kuracağız." 

"Cenk milli formayı sevdiğini gösterdi"

Milli futbolculardan Cenk Tosun'u tebrik eden Lucescu, şunları kaydetti:

"Cenk'i tebrik etmek gerek, sadece 2 golünden dolayı değil. Burada olduğundan dolayı. Çünkü Cenk de diğerleri gibi yapabilirdi ama geldi ve milli formayı sevdiğini gösterdi. Bizimle kalmak istemesi güzeldi. Serkan ve Tarkan'ı da tebrik ediyorum, onların da ilk maçları. Eminim daha da devam ederler."

AA

Etiketler: lucescu, milli takım
Okunma Sayısı: 590
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.