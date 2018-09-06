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Lucescu: Yeni bir takım oluşturmak kolay değil

06 Eylül 2018, Perşembe 22:12
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, "Ekibi yerle bir etmek çok çabuk, bugünden yarına yapılabilir, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var. Yeni bir takım oluşturmak çok kolay bir şey değil."dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı takımın Medical Park Stadı'nda gerçekleştireceği son antrenman öncesi Çağlar Söyüncü ile  basın toplantısı düzenledi.

Mircea Lucescu, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası öncesi son maçını kendileriyle yaptığını anımsatarak, "Şampiyona sonrası da ilk maçı bizle yapıyorlar. Bu sanki bir şans gibi. Dünya Şampiyonası'nda çok iyi ve akıllıca oynadılar. Oyun disiplini açısından çok iyi organize oldular. Böylelikle güzel sonuçlar aldılar ve son 8'e kaldılar." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin "Türkiye son yıllarda uluslararası turnuvalarda başarısız sonuçlar alıyor. Tamamen yeni genç isimler katıldı, beklenti çok büyük. Kabuk değişimi bu stresli ortamda milli takıma nasıl yansır?" şeklindeki sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Mecburduk. Hepsini birden değiştirmek zorunda değildim, istemiyordum. Eski ekip gerçekten Türk futboluna çok katkıda bulundu, büyük değerli oyuncularla iyi sonuçlar aldılar. Burak, Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta... Ama üst seviyede kalmak istiyorsanız, değişim gerekiyor. Artı bir şey daha var. Üst seviyedeki Türkiye liginde bir de yabancılar var. Çok yabancı olduğu için bu durum beni başka alternatifler bulmaya yönlendirdi. İçeride, dışarıda oynayan genç oyuncuları milli takıma çağırmak büyük performans gösteren sorumluluk gerektirdi. 8 yeni oyuncumuz aynı anda kulüp değiştirdi."

"Zamana ihtiyacımız var"

"Yeni bir takım oluşturmak çok kolay bir şey değil." diyen Rumen teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibi yerle bir etmek çok çabuk, bugünden yarına yapılabilir, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var. Bu maçlarla birlikte hem tecrübelendiriyoruz oyuncuları hem de aynı zamanda bu oyuncuları üst seviyeye çekiyoruz. Oyuncularımın hepsine çok güveniyorum. İyi yerlere geliyorlar, geldiler daha da gelecekler."

Mircea Lucescu, gençlerden bir ekip kurarak onların performansını yukarıya çıkarmayı düşündüğünü dile getirerek, "Bunu da yapacağımıza inanıyorum. 20 kulüpten oyuncu geliyor, isterdim ki 3-4 kulübün oyuncularıyla takımı kurayım. Genç ama iyi bir ekibiz. Çok hırslıyız ve her şeyimizi sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Sadece biraz sabır gerekiyor." şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı takım, maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde koşu ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

AA

Etiketler: Türkiye, Rusya, futbol, milli takım
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