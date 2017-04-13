Lyon - Beşiktaş maçı öncesi ortalık karıştı

Beşiktaş karşılaşması öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazı ile müdahale etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı olan Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi, siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, Lyon Stadı'na yürüyen bir grup Beşiktaş taraftarına biber gazı ile müdahale etti. AA

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