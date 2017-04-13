Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde Fransız taraftarlar sahaya indi; maç gecikti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Lyon taraftarlarının büyük bir bölümü maç öncesinde sahaya girdi. Maçın başlamasına dakikalar kala binlerce Lyon taraftarları sahaya girdi. Bu konu üzerine UEFA’nın kararı merakla bekleniyor. Tribünde yaşanan kavgalar sonrasında taraftarların sahaya girdiği ifade edildi. Lyon’un yaptığı açıklama, “Tribünün üst kısmından aşağı meşaleler atılması sonucu taraftarlar sahaya kaçmak zorunda kaldı.” şeklinde.

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