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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

''Maalesef 2 puan kaybettik''

19 Ağustos 2017, Cumartesi 08:00
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçta rakiplerine karşı üstün oynamalarına rağmen 2 puan yitirdiklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça hatalar yaparak başladıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. İkinci yarıda hata yapmadığımızı söyleyebiliriz. Buna rağmen hem yediğimiz ikinci gol bize yakışmadı hem de maçı berabere bitirmemize neden oldu." dedi.

Şenol Güneş, rakibe karşı üstün oynadıkları ikinci yarıda 3. veya 4. golü bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunu başaramadık. Takım kötü oynamadı ancak kötü bir şekilde iki puan kaybettik." diye konuştu.

Kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in yediği ikinci gole değinen Güneş, "İlk golü tam göremedim. İkinci gol onun yiyebileceği gol değildi. Hiçbir kalecinin yiyebileceği bir gol değil. Önce şutu attırmamak gerekiyordu. Rakip üstümüze gelmiyordu." ifadelerini kullandı. 

"Girenlerin daha çok katkısı olabilirdi"

Oyuna sonradan dahil ettiği Gary Medel, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'nun fazla katkı yapmadığını anlatan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Kenardan oyuna soktuğum üç oyuncu hazır değildi. Medel iyi işler yaptı. Negredo ve Lens daha dinamik ve hazır olmalılar. Yeni geldiler. Girenlerin daha çok katkısı olabilirdi, o özellikleri var."

Hakemlerin maç içinde verdiği su molasını da eklenen süreyi de eleştiren Güneş, "Su molası neden veriliyor bunu sormak istiyorum. Çay molası da versinler." diye konuştu.

***

Beşiktaş ilk puan kaybını yaşadı

 

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında puan kaybı yaşadı.

Geçen hafta Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan siyah-beyazlı takım, 2. haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve 2 puan kaybetti.

Kasımpaşa'yı deplasmanda yine yenemedi

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda Kasımpaşa'ya karşı deplasmandaki şansızlığına yine engel olamadı.

Geride kalan 2 sezonda dış sahada rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, bu sefer lacivert-beyazlı ekiple 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 5-1'lik skorla almıştı.

Galibiyet serisi sonlandı 

Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş'ın ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de sonlandı.

2. hafta sendromu sürüyor

Beşiktaş'ın 2. haftalardaki puan kayıpları da sürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 dahil olmak üzere son 8 sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer galibiyet ve yenilgiyle 4 beraberlik aldı. Beşiktaş'ın bu 8 maçtaki puan kayıpları da 14'e çıktı. 

Beşiktaş, ayrıca Şenol Güneş yönetimindeki 3. sezonun 2. hafta maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın göreve başladığı 2015-2016 sezonun 2. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Geçen sezon Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezonun 2. haftasındaki Kasımpaşa maçından 2-2'lik skorla ayrıldı.

Beşiktaş'ın son 3. sezondaki 2. hafta maçlarında 2'şer gol yemesi de dikkati çekti. 

Babel ve Talisca'dan ilk goller

Beşiktaş'ta ilk yarıda gol atan Ryan Babel ile Anderson Talisca, sezonun ilk gol sevinçlerini Kasımpaşa karşısında yaşadı.

Babel, 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, Talisca da 1-1'lik skorun ardından 34. dakikada fileleri havalandırdı. Anderson Talisca'nın ikinci yarıda sol elinin bandajlı olduğu görüldü. 

Cenk Tosun ve Caner Erkin'den asist

Geçen haftaki Antalyaspor karşılaşmasında penaltından golü atan Cenk Tosun, ilk golün asistini yaptı.

Caner Erkin ise Ryan Babel'in attığı golün hazırlayıcısı oldu.

AA

Etiketler: beşiktaş, şenol güneş, kasımpaşa
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